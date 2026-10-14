Новий мер Кракова не надаватиме патронат Маршу рівності — Notes from Poland

Новий мер Кракова в Польщі Лукаш Гібала заявив, що міська влада не надаватиме офіційного патронату щорічному Маршу рівності. Він пояснив це тим, що захід, на його думку, набув надто партійного характеру.

Як повідомляє Notes from Poland, Гібала переміг на виборах мера Кракова та має обійняти посаду наступного тижня. В інтерв’ю місцевій радіостанції Radio Kraków він заявив, що уникатиме патронату над заходами, які мають партійний характер.

Позиція нового мера

За словами Гібали, спільнота організаторів маршів рівності приблизно протягом останніх трьох років стала партійною. Він зазначив, що має на увазі людей, які балотувалися до парламенту та органів місцевого самоврядування за списками конкретних політичних партій.

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Водночас обраний мер наголосив, що раніше сам брав участь у маршах рівності й не шкодує про це. Під час виборчої кампанії він також говорив, що як депутат підтримував запровадження в Польщі цивільних партнерств для одностатевих пар і не змінив цієї позиції.

Марш та реєстрація шлюбів

Марш рівності у Кракові вперше відбувся 2004 року та щороку в травні збирає тисячі учасників. У 2021 році тодішній мер міста Яцек Майхровський став його почесним патроном, а у 2024 році мер Александер Мішальський першим серед очільників Кракова відвідав захід.

Гібала також заявив, що місто продовжить вносити записи про одностатеві шлюби, укладені за кордоном, до реєстру актів цивільного стану. Польський уряд видав відповідний нормативний акт після рішення Суду Європейського Союзу, хоча польське законодавство досі не визнає жодної форми одностатевих союзів. За даними Міністерства цифрових справ, у Польщі зареєстрували 516 таких шлюбів, зокрема 46 — у Кракові.

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