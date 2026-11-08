Новий парламент Сербії вперше збереться 17 листопада

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Перше засідання новообраного парламенту Сербії відбудеться у вівторок, 17 листопада. Дату оголосила спікерка парламенту Ана Брнабіч, яка завершує свою каденцію.

За остаточними результатами виборів 25 жовтня, «Студентський список» отримав 140 із 250 місць у парламенті, тоді як Сербська прогресивна партія здобула 103 мандати.

Під час першого засідання депутати мають обрати нового спікера та сформувати інші парламентські органи. Після цього протягом 90 днів країна повинна отримати новий уряд.

Джерело: Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни.

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

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