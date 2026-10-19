Новий порт у Танзанії пройшов завершальну перевірку — South China Morning Post

У рибальському містечку Кілва-Масоко в Танзанії новий порт пройшов завершальну інспекцію. Посол Китаю в Танзанії Чень Мінцзянь назвав його першим у країні великим сучасним рибальським портом, повідомляє South China Morning Post.

Потужність нового порту

Кілва-Масоко розташоване приблизно за 300 кілометрів на південь від Дар-ес-Салама, неподалік руїн Кілва-Кісівані. Новий об’єкт розрахований на приймання рибальських суден, значно більших за човни, які тривалий час працювали на цій ділянці узбережжя Танзанії.

Проєктна потужність порту становить до 60 тисяч тонн риби на рік. Очікується, що він сприятиме розвитку рибних ринків Танзанії, скороченню псування улову та створенню робочих місць. Міністр праці Танзанії Деус Сангу очікує близько 30 тисяч прямих і непрямих робочих місць.

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Постачання морепродуктів до Китаю

Частина вилову може постачатися китайським покупцям на тлі зростання попиту Китаю на морепродукти. Останніми роками Пекін укладав угоди, які дозволяють більшій кількості африканських країн експортувати рибу та іншу водну продукцію на китайський ринок.

Китай імпортує живих омарів із Намібії та Коморських Островів, а також крабів і сушені анчоуси з Кенії. Він погодив вимоги до імпорту диких водних продуктів із Танзанії; окремий протокол передбачає постачання до Китаю тунця, омарів та інших диких морепродуктів із Сомалі.

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