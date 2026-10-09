Новим верховним лідером Ірану обрали Моджтабу Хаменеї — Asharq Al-Awsat

В Ірані Асамблея експертів 8 березня 2026 року обрала Моджтабу Хаменеї третім верховним лідером країни, повідомляє Asharq Al-Awsat. Видання стверджує, що його батько Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару США та Ізраїлю. Перед голосуванням члени Асамблеї експертів прибули до місця його проведення в супроводі представників Корпусу вартових ісламської революції.

Спадкоємність без повного контролю

За оцінкою іракського дослідника Алі аль-Мадана, Моджтаба Хаменеї не успадкував усіх особистих і політичних ресурсів, які його батько зосередив за десятиліття перебування при владі. Молодший Хаменеї не обіймав публічних політичних посад, співставних із тими, які Алі Хаменеї мав до призначення верховним лідером, а його авторитет у релігійних колах не має такого самого масштабу.

Співрозмовники видання в Іраку та Лівані стверджували, що Моджтаба Хаменеї роками вибудовував зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції, релігійними семінаріями, базаром, армією, силами «Басідж» і судовою системою. Водночас один із релігійних діячів із Наджафа вважає, що нині саме Корпус вартових ісламської революції має переважний вплив на нового верховного лідера, а не навпаки.

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Більше центрів ухвалення рішень

Алі Хаменеї понад три десятиліття керував складною системою політичних, безпекових, фінансових і релігійних мереж. За словами аль-Мадана, після його смерті ухвалення рішень у країні дедалі більше залежить від взаємодії офісу верховного лідера, Вищої ради національної безпеки, військових і силових керівників, Корпусу вартових ісламської революції та інших державних інституцій.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час останньої війни назвав підхід Тегерана «децентралізованою обороною». Видання пов’язує цей підхід із переходом від захисту вищого керівництва до забезпечення виживання кількох структур, які складніше контролювати або відстежувати.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також висловлював занепокоєння перспективою «Ірану осередків» і заявляв, що жодній групі не дозволять спрямовувати країну у власному напрямку. Asharq Al-Awsat зазначає, що в Ірані триває перерозподіл ролей між інститутом верховного лідера та центрами влади.

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