У секторі Газа, Палестина, 1,65 млн палестинців, за оцінкою Норвезької ради у справах біженців (NRC), проведуть четверту зиму в зношених наметах і пошкоджених війною будівлях. Як повідомляє The National, близько 284 250 сімей потребуватимуть допомоги із забезпеченням укриттям у зимовий період.

Порівняння довоєнних і новіших супутникових знімків Google Earth демонструє масштаб руйнування житлових кварталів у Рафаху, Хан-Юнісі, місті Газа та на півночі анклаву. Для багатьох родин вибір звівся до проживання в наметі, незахищеному від негоди, або в пошкодженій будівлі, яка може бути небезпечною.

Брак безпечного житла

35-річна Амані Абу Джалхум разом із родиною вдруге зимуватиме в наметі після руйнування їхнього будинку в районі Шейх-Радван у місті Газа. Минулої зими, коли сім’я перебувала в Дейр-ель-Балаху, до намету неодноразово затікала дощова вода, що псувала одяг і речі. Її чотирирічний син Айхам хворів більшу частину сезону. За словами жінки, матеріалів для зміцнення наметів, зокрема брезенту, немає.

41-річний Басель Абу Ейш із сім’єю з чотирьох людей живе в будинку, який, за його словами, може обвалитися під час сильного вітру або дощу. Він розповів, що будівля та її фундамент зазнали значних пошкоджень у травні 2025 року внаслідок вибухів у прилеглому районі. Після початку перемир’я 10 жовтня минулого року сім’я повернулася до будинку, оскільки власник земельної ділянки, де вони тимчасово мешкали в центральній частині Гази, попросив її звільнити.

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Обмеження на матеріали

За оцінкою NRC, наявних запасів і вантажів, що очікують на доставку, вистачить для забезпечення укриттям і предметами побуту лише близько 52 200 сімей. Організація заявляє, що ізраїльська влада класифікує намети, брезент, деревину, цемент, інструменти та інші необхідні матеріали як товари подвійного призначення.

NRC зазначає, що з Йорданії до Гази щотижня пропускають лише 15 вантажівок із такими товарами, тоді як щонайменше 500 вантажівок із матеріалами для укриття вже перебувають у черзі на постачання або закупівлю. За нинішніх темпів їхня доставка триватиме понад сім місяців навіть за сприятливих умов. Ізраїль пояснює обмеження ризиком використання цивільних товарів у військових цілях.

Організація також оцінює мінімальну зимову програму забезпечення укриттям у 283 млн доларів. Донори надали або пообіцяли 96,2 млн доларів, тож дефіцит фінансування становить 186,8 млн доларів. Близько 950 тис. палестинців живуть у місцях переміщення із середнім або високим ризиком затоплення, а підготовку таких місць і дренажних систем ускладнює нестача важкої техніки, моторної оливи та пального.

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