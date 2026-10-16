Комісія з ядерного регулювання США (NRC) дозволила Holtec International вилучити паливну збірку, що перекинулася в реакторі АЕС Palisades у місті Коверт, штат Мічиган. У разі успішного вилучення збірки підготовка до повторного запуску станції може продовжитися під наглядом регулятора. Про це повідомляє The National.

Інцидент стався 30 серпня під час завантаження нового палива: одна зі збірок перекинулася, через що запланований перезапуск реактора призупинили. NRC заявила, що радіаційного викиду внаслідок події не було. Спеціалісти та постійні інспектори регулятора надалі контролюватимуть роботи з вилучення збірки.

Зауваження регулятора

Після інспекції NRC надіслала Holtec листа, в якому зазначила, що загалом на Palisades підтримують культуру безпеки. Водночас у відділах ланцюга постачання та контролю якості, за висновком регулятора, існує робоча атмосфера, яка стримує працівників від повідомлення про проблеми безпеки.

За даними NRC, працівники цих двох підрозділів вагаються використовувати всі доступні канали для повідомлень про проблеми через побоювання можливої помсти. Регулятор уточнив, що не виявив порушень або суттєвих проблем із безпекою самої станції, але занепокоєний впливом робочого середовища на ці відділи.

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Директор Holtec із питань урядових зв’язків і комунікацій Патрік О’Браєн заявив, що компанія вживає заходів для усунення цих проблем і зміцнення культури безпеки. У Holtec також повідомили, що запропонований спосіб вилучення збірки ґрунтується на інженерних оцінках структурної цілісності, поводження з паливом, температурних умов і радіаційного захисту.

Перезапуск реактора

О’Браєн заявив, що Palisades повернеться до роботи лише після завершення необхідних робіт та виконання федеральних вимог і галузевих стандартів. Співрозмовник, близький до Holtec, повідомив The National, що компанія сподівається повернути реактор в експлуатацію до березня 2027 року, однак офіційного графіка Holtec не оприлюднювала.

Екологічна організація Don’t Waste Michigan розкритикувала рішення регулятора. Її радник, інженер-ядерник Арні Гундерсен, заявив, що в подальшому звіті NRC зазначено значний вигин паливної збірки. Раніше, у 2012 році, NRC попереджала про робочу культуру на станції, де занепокоєння щодо безпеки часто відкидали.

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