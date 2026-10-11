NRMA Insurance відшкодувала недоплати 400 постраждалим — ABC News Australia

В Австралії страхова компанія NRMA Insurance повернула недоплачені кошти та відсотки приблизно 400 людям, які постраждали в автомобільних аваріях у штаті Новий Південний Уельс. Компанія неправильно застосовувала індексацію окремих щотижневих виплат за схемою обов’язкового страхування відповідальності перед третіми особами (CTP) із 2019 року, повідомляє ABC News Australia.

Помилку виявив адвокат клієнта

Порушення виявив не страховик і не Державний орган регулювання страхування Нового Південного Уельсу (SIRA), а адвокат одного з потерпілих, який помітив, що щотижневі виплати його клієнту не сходяться. Спочатку NRMA Insurance оцінювала кількість недоплачених клієнтів приблизно у 700 осіб, але згодом переглянула оцінку до 400.

Компанія також виявила окрему групу людей, яким, на її думку, належать відсотки після раніше отриманих одноразових виплат. За даними страховика, середня сума недоплати для кожного постраждалого становила $940.

Неправильна індексація виплат

За схемою CTP люди, які через травми внаслідок ДТП не можуть працювати, мають право на виплати для підтримки доходу. Їхній розмір спочатку становить 95% тижневого заробітку до аварії, а після 14 тижнів може знижуватися максимум до 85% залежно від працездатності людини. Такі виплати мають переглядати двічі на рік відповідно до середнього тижневого заробітку.

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NRMA Insurance заявила, що дізналася про можливу помилку наприкінці квітня від юридичного представника клієнта. Перевірка компанії підтвердила некоректне застосування індексації в системі, після чого помилку виправили. Страховик повідомив, що нещодавно завершив процес повернення коштів клієнтам, а також виплату належних їм відсотків, і попросив вибачення.

Попередні претензії регулятора

Це не перший випадок претензій SIRA до NRMA Insurance. У лютому 2023 року регулятор надіслав компанії лист із осудом через недоплати більш як 2 тисячам клієнтів. Тоді страховик повернув постраждалим понад $735 тисяч, однак штрафу не отримав. У березні та червні 2023 року SIRA також надсилав компанії листи з осудом через затримки в обробці та початку щотижневих виплат.

SIRA розслідує нинішній випадок із травня та після завершення перевірки визначить подальшу регуляторну реакцію. Регулятор заявив, що вимагав від NRMA усунути недоплати постраждалим.

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