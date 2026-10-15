Nvidia й Apple пообіцяли по $25 млн на бальний зал у Білому домі — Channel NewsAsia

У США компанії Nvidia та Apple кожна зобов’язалися виділити по 25 мільйонів доларів на запланований бальний зал у Білому домі. Йдеться про об’єкт у Вашингтоні, який планує президент США Дональд Трамп.

Внески технологічних компаній

За повідомленням Channel NewsAsia з посиланням на The Washington Post, обидві технологічні компанії взяли на себе такі фінансові зобов’язання. Інформацію оприлюднили у четвер, 15 жовтня. Матеріал CNA позначений як повідомлення Reuters.

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Інші донори

За даними видання, родина Адельсонів, яку в повідомленні названо однією з найбільших донорських династій Республіканської партії, також зобов’язалася надати таку саму суму.

Ще 25 мільйонів доларів пообіцяв мільярдер Чарльз Ерген, якого у матеріалі названо співзасновником і головою телекомунікаційної компанії Dish Network.

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