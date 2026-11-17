Як повідомляє Channel NewsAsia, 17 листопада Nvidia заявила про створення комітету на рівні ради директорів. Він наглядатиме за політикою компанії у сфері національної безпеки, дотриманням вимог експортного контролю та управлінням глобальними торговельними ризиками.

Повноваження комітету

Новий орган має назву Комітет з нагляду за національною безпекою та експортним контролем. Його завданням буде контроль програм Nvidia, пов’язаних із національною безпекою та дотриманням вимог у сфері міжнародної торгівлі.

Комітет також співпрацюватиме з незалежними фахівцями з права, національної безпеки та торговельного комплаєнсу. У повідомленні не уточнюється, які саме експертні організації або консультанти будуть залучені до цієї роботи.

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Склад нового органу

Комітет очолить членкиня ради директорів Сюзанн Нора Джонсон. До його складу також увійшли директори Стівен Ніл і Джон Дабірі.

Nvidia є розробником чипів для систем штучного інтелекту. Компанія повідомила, що нова структура працюватиме саме на рівні її ради директорів.

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