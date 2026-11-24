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Україна продемонструвала новий рівень розвідувальних, логістичних і бойових спроможностей, офіційно визнавши відповідальність за успішну атаку на російські судна поблизу узбережжя Лівії. Таку оцінку наводить The New York Times.

У неділю сім безпілотних надводних катерів українського виробництва, запущених із морського носія в межах таємної операції Служби безпеки України поблизу східнолівійського порту Бенгазі, уразили два судна РФ: російський корвет затонув разом із бойовим гелікоптером на борту, а суховантаж, залучений до перевезення зброї, зазнав ушкоджень.

Експерти з питань безпеки наголошують, що здатність провести таку операцію в стислі терміни на відстані тисяч кілометрів від власних берегів – особливо з огляду на те, що Бенгазі є відносно новою точкою заходу для російського флоту замість звичного Тобрука – свідчить про наявність у Києва потужної розвідувальної мережі в Середземномор’ї та високої реактивності планування. За період повномасштабної війни СБУ еволюціонувала з класичної контррозвідки у спеціалізовану ударну структуру, здатну реалізовувати найскладніші диверсії – від підриву Кримського мосту до операцій у віддалених акваторіях.

Цей удар став кульмінацією стрімкої трансформації України як морської держави: не маючи класичного військового флоту після захоплення Росією більшості кораблів під час окупації Криму, Київ зробив ставку на морські безпілотники, знищивши близько третини Чорноморського флоту РФ і поступово розширивши географію операцій на Каспійське, Балтійське та Середземне моря.

Атака біля Лівії відбулася буквально наступного дня після ураження російського вантажного судна «Спарта II» у Фінській затоці, де, попри відсутність офіційних заяв Києва, право України на подібні дії публічно підтримав прем’єр-міністр Фінляндії. Володимир Зеленський підкреслив, що ці далекобійні удари власною зброєю є прямим ответом на безперервний російський терор проти українських міст, зокрема чергову атаку дронів на центр Києва неподалік президентської резиденції.

Водночас операція в Бенгазі несе вагомі геополітичні та економічні наслідки для Москви, яка активно нарощувала співпрацю зі східнолівійським генералом Халіфою Хафтаром після втрати своєї бази в Сирії внаслідок падіння режиму Башара Асада у 2024 році. За оцінками аналітиків енергетичного ринку, знищення та пошкодження суден супроводу зриває ланцюги постачання російської нафти й газу до Північної Африки, що слугують фінансовим фундаментом для війни РФ, а також посилає чіткий сигнал іншим державам про небезпеку використання східних портів Лівії.

Попри занепокоєння місії ООН та закиди Москви щодо втягування регіону в конфлікт, Київ на практиці підтвердив свою здатність проєктувати морську силу далеко за межі Чорного моря та діставати російські військові цілі в будь-якій точці світу.

Джерело: The New York Times

Влада Лівії звинуватила Україну в організації теракту проти російських кораблів у Бенгазі.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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