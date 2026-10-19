NYT повідомила про пропозицію США відновити транзит російського газу через Україну

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Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували Євросоюзу збільшити закупівлі російського газу, а Україні — відновити його транзит до Європи. Про це 18 жовтня 2026 року повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела.

За даними видання, представники американської адміністрації розглядають повернення російського газу на європейський ринок як один з елементів можливого мирного врегулювання війни.

На думку Віткоффа та Кушнера, така схема могла б принести фінансову вигоду Україні завдяки відновленню доходів від транзиту. Європейські політики, своєю чергою, могли б розраховувати на зниження невдоволення виборців через високі ціни на енергоносії.

Однак європейські представники відхилили цю пропозицію, повідомили співрозмовники The New York Times. За даними видання, частина європейських та українських посадовців також припускає, що інтерес США до повернення російського газу пов’язаний із прагненням отримати частку в його експорті.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни скоротили закупівлі російського газу, намагаючись зменшити енергетичну залежність від Москви. Тому можливе відновлення поставок залишається не лише економічним, а й політичним питанням, пов’язаним із безпекою Європи та умовами майбутнього врегулювання війни.

Джерело: NYT

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