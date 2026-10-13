ОАЕ доправили до Гази допомогу в межах плану на понад 10 млн порцій — The National

Продовольча допомога з Об’єднаних Арабських Еміратів надійшла до Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгипту. Поставку здійснили в межах плану доставити понад 10 мільйонів порцій їжі жителям Гази.

Маршрут допомоги

Як повідомляє The National, вантажі перевезли з міжнародного аеропорту Аль-Мактум до команди операції Gallant Knight 3, яка працює в логістичному центрі гуманітарної допомоги ОАЕ в єгипетському місті Ель-Аріш. Команда підготувала, завантажила та доправила запаси до КПП Рафах, звідки їх перемістили до Гази.

Допомогу доставили в межах ініціативи «Гуманітарний міст Ахмеда бін Рашида». Її назвали на честь шейха Ахмеда, брата віцепрезидента та правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида, який помер 21 вересня. Ініціативу започаткували на знак визнання його щедрості та благодійної діяльності.

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Масштаби допомоги

За даними видання, від початку операції Gallant Knight 3 ОАЕ надали Газі гуманітарну допомогу на суму понад 4 мільярди доларів. Це, за оцінкою джерела, становить 46% світової гуманітарної допомоги, спрямованої до анклаву з 2023 року.

Допомога включала 130 708 тонн гуманітарних, медичних і продовольчих вантажів, доставлених 796 літаками, 25 суднами та 14 483 вантажівками.

У 2025 році Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives витратила понад 2,3 мільярда дирхамів на програми, що охопили приблизно 165 мільйонів людей у 122 країнах. На гуманітарну допомогу та програми з надання допомоги організація спрямувала понад 625 мільйонів дирхамів.

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