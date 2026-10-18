ОАЕ офіційно підписали угоду про проведення щорічних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Абу-Дабі у жовтні 2029 року. Документ підписали в Бангкоку після завершення щорічних зустрічей двох установ у 2026 році, повідомляє The National.

Учасники підписання

Від ОАЕ угоду підписали державний міністр з фінансових питань Мохаммед бін Хаді Аль-Хуссейні та голова Центрального банку ОАЕ Халед Балама. У церемонії також брали участь президент Групи Світового банку Аджай Банга і директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Аль-Хуссейні заявив, що підписання відображає довіру до готовності ОАЕ, ефективності їхньої інфраструктури та фінансової системи, а також спроможності країни проводити великі міжнародні заходи. За його словами, зустрічі дадуть фінансовим лідерам і посадовцям майданчик для обговорення фінансової та монетарної стабільності, а також фінансування розвитку.

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Повернення зустрічей до Еміратів

Зустрічі 2029 року стануть першими в ОАЕ після 2003 року, коли захід приймав Дубай. Щорічні збори Світового банку та МВФ зазвичай відбуваються у Вашингтоні, а раз на три роки їх проводить одна з країн-членів. Лондон став першим містом поза межами США, яке прийняло ці зустрічі, у 1947 році.

У заходах беруть участь міністри фінансів, голови центральних банків, посадовці, економісти, представники бізнесу, громадських організацій, медіа та академічних кіл із понад 190 країн. Кількість очних і віртуальних учасників кожної зустрічі перевищує 10 тисяч. Під час форуму Світовий банк і МВФ також представляють прогнози щодо економічного зростання та фінансової стабільності.

Георгієва назвала ОАЕ важливим центром ідей, фінансів, інновацій та міжнародної співпраці. Банга заявив, що Абу-Дабі є відповідним місцем для зустрічі, присвяченої розвитку, створенню робочих місць, економічному зростанню та фінансуванню у великих масштабах.

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