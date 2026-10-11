ОАЕ скасували збори для студентів і людей з інвалідністю — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах студентів-винахідників і людей з інвалідністю звільнили від сплати зборів за низку послуг із реєстрації інтелектуальної власності. Міністерство економіки та туризму країни 14 вересня почало виконувати постанову Кабінету міністрів №136 від 2026 року, повідомляє The National.

29 послуг без зборів

Постанова передбачає повне звільнення від платежів за 29 послуг, пов’язаних із патентами, промисловими зразками, корисними моделями та компонуванням інтегральних мікросхем.

Обидві категорії заявників отримали пільги щодо 11 спільних послуг. Серед них — подання заявок на реєстрацію патентів і промислових зразків, експертиза заявок на корисні моделі та щорічні платежі за підтримання охорони прав упродовж другого-п’ятого років. Раніше розмір цих зборів становив від 100 до 1000 дирхамів.

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Для людей з інвалідністю також скасували збори ще за дев’ять послуг, вартість яких раніше сягала 9000 дирхамів. Студентів-винахідників звільнили від оплати дев’яти інших послуг, що до цього коштували до 4500 дирхамів.

Зростання кількості заявок

Абдулрахман Аль-Муайні з Міністерства економіки та туризму заявив, що рішення відповідає курсу ОАЕ на підтримку творчості та інновацій. За його словами, воно має полегшити студентам-винахідникам і людям з інвалідністю реєстрацію розробок та захист їхніх прав.

У першій половині 2026 року кількість патентних заявок у країні зросла на 9% порівняно з таким самим періодом 2025 року, а заявок на корисні моделі — на 21%. Загалом у 2025 році в ОАЕ подали близько 4300 патентних заявок. Сукупна кількість зареєстрованих у країні патентів, свідоцтв на корисні моделі та заявок на промислові зразки становить 22 184.

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