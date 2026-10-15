ОАЕ заявили про кращу готовність до відновлення війни з Іраном — The National

Об’єднані Арабські Емірати краще підготовлені до можливого відновлення повномасштабного конфлікту з Іраном, ніж на початку бойових дій у лютому. Про це в Дубаї заявив голова Комітету з оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради ОАЕ Алі Рашид Аль-Нуаймі, повідомляє The National.

За словами Аль-Нуаймі, відновлення війни можливе, а готовність Еміратів охоплює всі сфери. Він заявив, що країна зробить усе необхідне для захисту населення та держави.

Перемир’я припинилося в липні

Як пише видання, бойові дії почалися після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. У червні США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який мав стати основою для остаточної мирної угоди, після чого почалося перемир’я.

На початку липня президент США Дональд Трамп оголосив перемир’я та меморандум завершеними. Це сталося після нових атак Ірану на судна в Ормузькій протоці та ударів США у відповідь. Обидві сторони в останні тижні сигналізували про підготовку до поновлення бойових дій.

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Атаки та затримання

Під час піку війни Іран атакував ОАЕ та інші країни Перської затоки балістичними ракетами й безпілотниками, намагаючись уразити цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об’єкти та аеропорти. За даними The National, ОАЕ зіткнулися з понад 550 балістичними ракетами та 2265 дронами, більшість із яких перехопили або знищили до досягнення цілей.

Аль-Нуаймі також заявив про затримання сотень членів іранських «сплячих осередків», серед яких були кілька громадян ОАЕ. За його твердженням, затриманих викрили у наведенні іранських ракет і дронів на цілі в Еміратах.

Попри це посадовець назвав діалог пріоритетом для ОАЕ. Він зазначив, що Емірати готові відповідати подальшими кроками на дії Ірану з відновлення довіри, але додав, що наразі країна не довіряє Тегерану.

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