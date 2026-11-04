У США колишній президент Барак Обама після перемоги демократів на проміжних виборах заявив, що результати голосування стали виразним посланням американського народу. Республіканці президента Дональда Трампа за підсумками виборів втратили обидві палати Конгресу.

Заява Обами після виборів

Як повідомляє Der Spiegel, Обама написав у соцмережі X, що американці прагнуть політики, яка об’єднує людей, а не роз’єднує їх. За його словами, виборці також хочуть бачити лідерів, які пропонують конкретні рішення їхніх проблем.

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Заклик до дій

Експрезидент зазначив, що чинна адміністрація перебуватиме при владі ще два роки. Він закликав використовувати наявні повноваження для змін, запобігати подальшій шкоді та закладати основу для майбутнього.

Під час виборчої кампанії Обама активніше підтримував Демократичну партію, зокрема проводив агітацію у штаті Джорджія. Тоді він критикував адміністрацію свого наступника Дональда Трампа та звертав увагу на зростання вартості життя.

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