Обраний сенатор Ель-Сайєд посперечався з журналістом Sky News — The Hill

Обраний сенатор США від штату Мічиган Абдул Ель-Сайєд вступив у напружену суперечку з кореспондентом Sky News у США Джеймсом Метьюзом у день виборів. Демократ запитав журналіста, чи зареєстрований той для голосування у Мічигані, а після негативної відповіді заявив, що не бачить причин для розмови, повідомляє The Hill.

Суперечка під час виборів

Метьюз намагався поставити Ель-Сайєду запитання про перегони до Сенату США. Журналіст пояснив, що висвітлює вибори, результат яких, за його словами, має значення для всього світу. У відповідь Ель-Сайєд сказав, що хоче отримати у Великій Британії нуль голосів, оскільки не балотується там. Тому, за його словами, його не цікавлять думка журналіста чи його запитання.

Під час розмови Ель-Сайєд плескав у долоні для підсилення слів, поклав обидві руки на плечі Метьюза та попросив його припинити «переслідувати» його. Кореспондент відповів, що не переслідує політика, а ставить йому запитання.

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Реакція британських журналістів

Відео суперечки поширили у соцмережах, де воно зібрало мільйони переглядів і викликало критику кількох відомих британських журналістів. Телеведучий Пірс Морган назвав поведінку Ель-Сайєда жалюгідною та дуже поблажливою і написав у X, що майбутньому сенаторові слід виявляти більше поваги до Великої Британії та журналіста Sky News.

Спеціальна кореспондентка Sky News Алекс Кроуфорд стала на захист Метьюза, наголосивши, що події в Мічигані та США мають значення і за межами країни. Ель-Сайєд переміг республіканця Майка Роджерса, якого підтримував Дональд Трамп, і став першим американцем-мусульманином, обраним до Сенату США.

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