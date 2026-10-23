Обраний суддя КТ Польщі Берек заявив про десятки нерозглянутих справ — RMF24

Обраний Сеймом суддя Конституційного трибуналу Польщі Мацей Берек заявив, що в установі накопичилися щонайменше десятки нерозглянутих справ, а сам трибунал «практично не працює». Про це він сказав в ефірі радіо, повідомляє RMF24.

Справи без рішень роками

Як приклад Берек навів справу, що надійшла до Конституційного трибуналу в лютому 2016 року та стосується одного з положень Податкової ординації. Її подали у формі правового питання, а суд після такого звернення має призупинити розгляд відповідної справи. За словами Берека, після реєстрації та первинної перевірки у цьому провадженні нічого не відбулося.

Він також згадав конституційні скарги, зареєстровані у лютому 2017-го та серпні 2019 року, які досі не дочекалися рішень. Точної кількості таких проваджень Берек не назвав. Він пояснив, що ще не має доступу до внутрішніх реєстрів трибуналу, а інформацію про наведені справи отримав від інших суддів.

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Суперечка щодо присяги

Берек також прокоментував ситуацію зі складенням присяги. Він звернув увагу, що четверо суддів, обраних у березні, досі не отримали запрошення на присягу від президента Польщі Кароля Навроцького. Сам Берек склав присягу в Сеймі, не чекаючи запрошення з президентської канцелярії.

Він заявив, що перевірка відповідності формальним вимогам має відбуватися на етапі процедури в Сеймі. Берек додав, що поки не отримував від Канцелярії президента звернення щодо перевірки його стажу роботи як юридичного радника. У разі такого листа він попросив би вказати правову підставу для цих дій.

Окремо Берек прокоментував лист голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського до головного коменданта поліції Марека Бороня. У листі містилися запитання щодо встановлення особи суддів і працівників трибуналу. Берек зазначив, що не знає, чи відбуваються такі перевірки, проте назвав тривожнішими повідомлення про спроби протестувальників з’ясувати, хто заходить до будівлі трибуналу.

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