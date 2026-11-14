Обвал будинку біля Найробі забрав щонайменше 6 життів — RMF24

У Сьокімау поблизу Найробі, столиці Кенії, обвалилася частина восьмиповерхового будинку, який перебував на стадії будівництва. Щонайменше шість людей загинули, повідомляє RMF24.

Працівники опинилися під завалами

Трагедія сталася у п’ятницю до полудня. За попереднім звітом рятувальних служб, спочатку обвалилося перекриття будівлі, після чого впала частина конструкції. Під завалами опинилися працівники.

Спершу Кенійський Червоний Хрест повідомляв про порятунок трьох осіб і одного зниклого працівника. Згодом з’явилися дані, що з-під уламків витягли п’ятьох людей живими. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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У пошуково-рятувальній операції брали участь пожежники та спеціалізовані команди. Депутат Патрік Макау, який представляє округ, де стався обвал, написав у соцмережах: «Кожна секунда має значення».

Кількість обвалів у країні зростає

За даними державного Кенійського інституту досліджень і аналізу державної політики, у 2020–2025 роках у країні щороку фіксували від п’яти до 14 обвалів будівель. Від січня до середини листопада цього року сталося 25 таких випадків, унаслідок яких загинули 38 людей.

Серед причин будівельних аварій у Кенії називають низьку якість робіт і матеріалів, недостатній нагляд та помилки в конструктивних проєктах.

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