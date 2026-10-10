Обвал на автошляху в Непалі змусив аеропорт Катманду подовжити роботу — Kathmandu Post

У Непалі обвал ділянки автошляху Прітхві напередодні індуїстського свята Дашаїн порушив виїзд пасажирів із долини Катманду. Через пошкодження доріг міжнародний аеропорт Трібхуван у Катманду готується виконувати внутрішні рейси до пізньої ночі, повідомляє Kathmandu Post.

Очікується, що понад мільйон людей залишать долину Катманду автомобільним транспортом, ще від 30 тисяч до 35 тисяч — літаком. Увечері в п’ятницю рух зупинився після того, як поблизу Галаунді на автошляху Прітхві з’явилися тріщини на майже 100-метровій ділянці дороги, а відрізок завдовжки 20 метрів обвалився.

Рух автобусів і бронювання квитків

Пошкодження поблизу Гаджурі порушило попередній продаж квитків і заблокувало сотні міжміських транспортних засобів. У суботу каси попереднього бронювання тимчасово припинили роботу, а кілька нічних міжміських автобусів не вирушили за розкладом. Пасажирам, яких це зачепило, повернули кошти за квитки.

Генеральний директор Департаменту доріг Біджая Джайші заявив, що обвал спричинив сильний розмив берега річкою Трішулі після повеней наприкінці серпня. За його словами, дорожні служби зрізають частину схилу, щоб відновити проїзд. Влада розраховувала відкрити одну смугу руху до пізнього вечора суботи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автошлях Прітхві зазвичай пропускає понад 15 тисяч транспортних засобів на добу, а під час Дашаїну цей показник зростає утричі. Для подолання транспортної кризи Департамент управління транспортом відкрив дозволи на маршрути по всій країні для автобусів середньої та великої дальності й планує за потреби залучати додаткові машини.

Аеропорт готується до більшого навантаження

Речник аеропорту Трібхуван Санджай Кумар повідомив, що через поганий стан доріг внутрішній авіатрафік різко зріс. Аеропорт планує пізні рейси до регіональних вузлів, зокрема Біратнагара, Чандрагадхі в районі Джхапа та Джанакпура в районі Дхануша.

За звичайних умов аеропорт Катманду обслуговує 28 рейсів за годину — 20 внутрішніх і вісім міжнародних. Нині цей показник зріс до 32 рейсів за годину. Кумар назвав основними викликами пропускну спроможність злітно-посадкової смуги, безпечні інтервали між літаками та можливі затримки через погоду.

Читай нас у