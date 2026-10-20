Обвал нелегальної копальні в Колумбії забрав життя 14 людей — Al Jazeera

У сільському секторі Чамберо муніципалітету Санта-Барбара-де-Іскуанді на південному заході Колумбії обвалилася нелегальна золота копальня. За даними Al Jazeera English, загинули 14 людей, ще семеро зазнали поранень.

Пошуки завершили

Губернатор департаменту Нариньйо Луїс Альфонсо Ескобар повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. Водночас представник служби реагування на надзвичайні ситуації департаменту Хорхе Товар Кастільйо заявив, що після аварії повідомляли про зникнення ще від 12 до 15 гірників.

За його словами, реагуванням на місці займається муніципальна влада, однак зв'язок із районом ускладнений.

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Віддалений район Нариньйо

Санта-Барбара-де-Іскуанді оточений густими тропічними лісами; дістатися до нього можна лише човном або малим літаком. Ескобар назвав копальню «неформальною».

Неформальний і нерегульований видобуток корисних копалин поширений у сільських районах Колумбії, де такі роботи часто не мають належної інфраструктури безпеки, що призводить до смертельних аварій. У серпні внаслідок схожого інциденту в муніципалітеті Полікарпа, також у департаменті Нариньйо, загинули 13 людей.

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