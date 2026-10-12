OCHA: обмеження доступу охопили 65% сектора Гази — Al Jazeera

У секторі Гази обмеження доступу охоплюють 65% території, тоді як 2,1 млн людей перебувають приблизно на 35% площі анклаву. У неділю ізраїльські військові пересунули жовті бетонні блоки, що позначають так звану жовту лінію, на десятки метрів на захід у районі Шуджаїя на південному сході міста Газа. Це змусило палестинські родини залишити район, повідомляє Al Jazeera.

Зміщення жовтої лінії

Жовта лінія визначала зону, до якої ізраїльські сили спершу відвелися в межах першого етапу запропонованого президентом США Дональдом Трампом 20-пунктового плану завершення війни. План передбачав подальші поступові відведення військ. На початку дії перемир'я Ізраїль контролював 53% території сектора Гази, а палестинцям залишалися 47% — близько 172 квадратних кілометрів.

За даними видання, ізраїльські сили неодноразово пересували бетонні позначки на захід, інколи вночі, розширюючи райони під своїм контролем. Дослідницька група Forensic Architecture у грудні оцінювала частку території Гази під контролем Ізраїлю у 58%. У березні ізраїльська армія передала гуманітарним організаціям карти нової «помаранчевої лінії» — зони обмеженого доступу поза жовтою лінією, де гуманітарні переміщення потрібно узгоджувати з військовими.

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Перенаселення та руйнування

За даними Al Jazeera, на приблизно 128 квадратних кілометрах, де перебувають жителі Гази, густота населення сягнула близько 16 тисяч осіб на квадратний кілометр. У середньому на одну людину припадає близько 61 квадратного метра для житла, доріг, шкіл, лікарень і сільськогосподарських угідь. До війни густоту населення сектора оцінювали приблизно у 6 тисяч осіб на квадратний кілометр.

Супутниковий центр ООН UNOSAT встановив, що 82% споруд у секторі Гази пошкоджені або зруйновані. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН повідомила, що лише 3% сільськогосподарських земель одночасно не пошкоджені та доступні. Понад 950 тисяч людей живуть у місцях вимушеного переміщення, яким загрожує підтоплення; більшість із них мешкає в наметах або тимчасових укриттях. За даними Al Jazeera, від часу оголошення перемир'я в секторі Гази загинули майже 1 500 людей.

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