Очільник ВПС Індії: США не робили офіційної пропозиції щодо F-35 — NDTV World

Очільник Військово-повітряних сил Індії головний маршал авіації А. П. Сінгх заявив у Джодхпурі, що Сполучені Штати не робили офіційної пропозиції щодо продажу Індії винищувачів п’ятого покоління F-35. Він також звернув увагу на обмежений доступ індійських представників до цих літаків під час багатонаціональних навчань Tarang Shakti-2026.

Доступ до літаків був обмежений

Під час пресконференції після завершення навчань Сінгх виступав разом із командувачем Тихоокеанських повітряних сил США генералом Кевіном Шнайдером. Як повідомляє NDTV World, індійський воєначальник сказав, що американська сторона не дозволяла індійським представникам близько підходити до літаків, попри розмови про їхній можливий продаж.

За словами Сінгха, американські військові не показали індійській стороні кабіну F-35, але дозволили польоти в близькому строю. У навчаннях Tarang Shakti-2026 уперше взяли участь шість американських винищувачів F-35 Lightning II.

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Генерал Шнайдер відповів, що рішення про обсяг інформації, доступної для передачі іншим країнам, не належать до його компетенції. Він пояснив, що порядок обміну даними визначають інструкції щодо класифікації безпеки, які регулюють, яку інформацію, коли і яким способом можна розкривати.

Пропозиція щодо Су-57

Сінгх також підтвердив, що Росія — держава-агресор — запропонувала Індії винищувачі Су-57 п’ятого покоління. За його словами, рішення щодо цієї пропозиції поки не ухвалено.

Індія розглядає проміжний варіант отримання винищувачів п’ятого покоління, оскільки її власний проєкт Advanced Medium Combat Aircraft ще не готовий до введення в експлуатацію. Потенційна закупівля передбачатиме не лише придбання літаків, а й питання доступу до технологій, інтеграції систем, озброєння, технічного обслуговування та довгострокової стратегічної залежності.

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