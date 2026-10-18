Очільниця МВС Махмуд обговорить з ЄС доступ до поліцейських баз — The Guardian

У Великій Британії очільниця Міністерства внутрішніх справ Шабана Махмуд у понеділок зустрінеться з єврокомісаром із внутрішніх справ Магнусом Бруннером. Сторони обговорять міграцію, управління кордонами, співпрацю правоохоронних органів і протидію тероризму, повідомляє The Guardian.

Доступ до європейських систем

Серед тем переговорів — можливість для Великої Британії відновити доступ до окремих поліцейських і безпекових баз даних, який країна втратила після Brexit. Йдеться, зокрема, про нову базу даних Eurodac, що містить відбитки пальців і зображення облич шукачів притулку віком від шести років, а також позначки щодо людей, пов’язаних із тероризмом або тяжкими злочинами.

Лондон також хоче отримати доступ до Шенгенської інформаційної системи SIS. Вона містить дані про зниклих безвісти, викрадені речі, транспортні засоби, номерні знаки та втікачів, які перетинають внутрішні кордони ЄС. За даними ЄС, у SIS щодня здійснюють близько 20 мільйонів пошуків, переважно щодо автомобілів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міграція та протидія тероризму

Це буде друга зустріч Махмуд і Бруннера за два місяці. Прем’єр-міністр Енді Бернем раніше заявив депутатам, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виявила готовність обговорювати відновлення обміну міграційними даними між Великою Британією та ЄС. Він сказав, що прагнутиме практичної домовленості з цього питання на саміті ЄС—Велика Британія в листопаді.

Бруннер також планує зустрітися з генеральним директором MI5 Кеном Маккаллумом, відвідати Національний офіс безпеки з протидії тероризму та поговорити з представниками британського центру з питань сексуального насильства над дітьми про спільні зусилля у протидії таким злочинам. Згідно з даними Frontex, які мають оприлюднити в понеділок, кількість перетинів Ла-Маншу малими човнами скоротилася на 43%.

Читай нас у