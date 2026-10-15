Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила про знищення дрона — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що рано-вранці 15 жовтня перехопила та знищила безпілотник над Східною провінцією Саудівської Аравії. Про це повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі, передає Anadolu Agency.

Речник не навів додаткових деталей, зокрема не повідомив про походження безпілотника.

Заяви про атаку на Ер-Ріяд

За кілька годин до цього єменський рух хуситів заявив, що завдав удару балістичною ракетою по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Хусити не надали даних про можливі жертви або пошкодження.

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У середу коаліція також заявила про перехоплення та знищення балістичної ракети, яку, за її словами, хусити запустили в напрямку Ер-Ріяда. Перед цим у столиці Саудівської Аравії та сусідній губернаторстві Аль-Хардж спрацювали системи попередження.

Атаки на аеропорти

За даними Anadolu Agency, у період з 5 до 11 жовтня п'ять саудівських аеропортів зазнали десяти атак. Унаслідок них загинули 20 людей, сотні дістали поранення, а авіасполучення було порушене. Аеропорт імені короля Халіда атакували п'ять разів; там загинули 18 людей.

Від липня між Саудівською Аравією та хуситами триває військова ескалація, яка включає атаки на об'єкти цивільної авіації та енергетичну інфраструктуру. Саудівська Аравія з 2015 року очолює коаліцію, що підтримує уряд Ємену у війні проти хуситів. Рух контролює столицю Ємену Сану та кілька провінцій із 2014 року.

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