ODM наполягає на своєму кандидатові у віцепрезиденти Руто в 2027 році — Nation Kenya

У Гаріссі, Кенія, заступник лідера партії «Помаранчевий демократичний рух» (ODM) і губернатор Момбаси Абдулсвамад Нассір заявив, що ODM підтримає переобрання президента Вільяма Руто у 2027 році, але наполягатиме, щоб його кандидат у віцепрезиденти представляв цю партію. Про це повідомляє Nation Kenya.

За словами Нассіра, ODM готова підтримати Руто на посаду президента, а посаду віцепрезидента прагне залишити за собою. Він запропонував міністра гірничої справи Хассана Джохо як можливого кандидата в напарники Руто на загальних виборах у серпні 2027 року.

Амбіції на вибори 2032 року

Джохо заявив, що ODM також має намір висунути кандидата на президентських виборах 2032 року. Він сказав, що партія має кількох членів, здатних очолити країну, та закликав прихильників зберігати єдність на тлі розбіжностей щодо співпраці ODM з адміністрацією Руто.

Джохо захистив формат уряду широкого представництва, заявивши, що він сприяв рівному розвитку різних частин країни. Він також закликав виборців переобрати Руто, стверджуючи, що зміна влади може поставити під загрозу здобутки чинної адміністрації.

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Умови підтримки Руто

Голова ODM Гледіс Ванга заявила, що підтримка Руто залежить від виконання домовленостей між ODM та «Об’єднаним демократичним альянсом» (UDA), а також від дотримання принципу рівного розвитку країни.

Лідер меншості в Національних зборах Джунет Мохамед заявив, що UDA, на його думку, потребує підтримки ODM для перемоги на виборах 2027 року та формування уряду. Він також виступив проти спроб послабити ODM через альтернативні політичні проєкти.

Син покійного лідера ODM Раїли Одінги Раїла Одінга-молодший закликав членів партії розв’язувати внутрішні суперечки в її межах і наголосив, що ODM має залишатися загальнонаціональною політичною силою.

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