Однопартієць Трампа розпочав процедуру імпічменту міністра оборони США — ABC News

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У Конгресі США розпочали процедуру імпічменту глави Пентагону. Її ініціював представник Республіканської партії Томас Массі. Це відбувається на тлі поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу та заяв про те, що однією з головних причин невдалих результатів стала війна в Ірані.

Республіканець Томас Массі, який багато разів обирався до Конгресу, але цього разу програв вибори, повторно вніс резолюцію про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета на розгляд Палати представників. Перша спроба була у вересні, але її зірвав спікер Майк Джонсон. Тепер конгресмени мають повернутися до неї протягом двох робочих днів.

Массі розраховує, що ініціативу підтримають не тільки демократи, а й частина республіканців. Для ухвалення резолюції достатньо більшості голосів. При цьому навіть якщо Палата представників схвалить імпічмент, для усунення Гегсета знадобиться підтримка двох третин Сенату.

Реакція міністра

Гегсет заявив, що його "не турбують" спроби оголосити йому імпічмент через його суперечливе керівництво в Пентагоні та роль в організації війни з Іраном. Він планує провести прес-конференцію на цю тему у вівторок, 10 листопада.

Журналісти зазначили, що остання пресконференція міністра відбулася у травні.

Про це пише ABC News.

Нагадаємо, що Міністр оборони США Гегсет не переймається через можливий імпічмент — Reuters.



Лідер демократів у Конгресі США підтримав імпічмент главі Пентагону.

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