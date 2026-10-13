Одностатева пара у Словаччині оскаржила відмову визнати шлюб — The Guardian

У Словаччині Іван Новотний і Метод Шпачек подали позов проти влади через відмову зареєструвати їхній шлюб, укладений в Австрії 2020 року. Пара домагається не запровадження одностатевих шлюбів у країні, а визнання шлюбу, законно укладеного в іншій державі ЄС, повідомляє The Guardian.

Позиція словацького МВС

У Словаччині немає одностатевих шлюбів, як і будь-якої форми цивільного партнерства. У листі, підписаному міністром внутрішніх справ Матушем Шутаєм Ештоком, влада пояснила відмову тим, що Конституція країни визначає шлюб як союз чоловіка та жінки. На думку відомства, через це немає правових підстав для формального визнання австрійського свідоцтва про шлюб.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що пов’язане чинними конституційними та законодавчими нормами незалежно від чинності шлюбу за кордоном. Водночас відомство визнало верховенство права ЄС, але зазначило, що визнання шлюбу для цілей свободи пересування не обов’язково передбачає його реєстрацію як шлюбу у Словаччині.

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Аргументи позивачів

Новотний і Шпачек, які є юристами та колишніми дипломатами, посилаються на рішення Суду ЄС від листопада 2025 року. Його ухвалили у справі польської одностатевої пари, яка одружилася в Берліні та оскаржила відмову польської влади визнати її шлюб.

Суд ЄС постановив, що держави-члени мають визнавати такі шлюби, якщо пара скористалася правом на пересування і проживання в іншій країні ЄС та створила або зміцнила там сімейне життя. Водночас це рішення не зобов’язує країни Євросоюзу дозволяти укладення одностатевих шлюбів на власній території.

Ще один позов проти словацької влади подав радіоведучий громадського мовника STVR Маріан Жари Кукелка. Він одружився зі своїм партнером Ондреєм в австрійському Гайнбурзі-на-Дунаї 2023 року. В ефірі він використовує повне одружене прізвище, однак в офіційних документах зазначений як Маріан Кукелка.

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