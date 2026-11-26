0:00 / 0:00

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оприлюднила щорічний звіт International Migration Outlook 2026, у якому проаналізувала міграційні тенденції у 41 країні. Документ показує, як змінюються напрямки переїзду, можливості працевлаштування, умови отримання громадянства та конкуренція держав за іноземних фахівців.

Один із висновків звіту стосується працевлаштування мігрантів із вищою освітою. Кожен третій із них працює на посаді, яка не відповідає рівню його кваліфікації. Серед людей, народжених у країні проживання, цей показник становить 24%. Водночас у Євросоюзі диплом, здобутий у країні перебування, скорочує розрив у працевлаштуванні за кваліфікацією на 75%.

Ще одна тенденція — зростання кількості людей, які отримують громадянство країн ОЕСР. У 2025 році його набули близько 3 млн осіб. Найбільше нових громадян зафіксували у США — 895 тисяч, Німеччині — 309 тисяч та Іспанії — 300 тисяч. Для двох останніх країн це стало національними рекордами. Водночас низка держав посилює вимоги до знання мови та тривалості проживання для отримання паспорта.

Змінюється і географія міжнародної освіти. У 2025 році кількість іноземних студентів, які прибували на навчання, скоротилася на 57% у Канаді, на 33% у США та на 13% в Австралії. Натомість Італія зафіксувала зростання на 76%, а Німеччина — на 45%. На ці зміни, зокрема, вплинули коригування міграційних правил.

Окремо у звіті відзначено скорочення еміграції громадян Росії до країн ОЕСР. У 2024 році туди переїхали 121 тисяча росіян — на 34% менше, ніж роком раніше, коли показник становив 182 тисячі.

Попри загальне посилення міграційних обмежень, держави продовжують конкурувати за кваліфікованих працівників. Для залучення фахівців у технологічній галузі, медицині та науці країни розширюють спеціальні програми, запроваджують окремі візи та спрощують процедури оформлення документів.

Таким чином, звіт ОЕСР фіксує суперечливу тенденцію: держави посилюють контроль над міграцією, але водночас намагаються створити привабливіші умови для іноземних студентів і висококваліфікованих спеціалістів.

У Грузії почалися масові поліцейські рейди проти нелегальних мігрантів з рф.

Соціалісти Європарламенту обговорять міграційну політику Данії — Politico Europe.

На іспанський острів Ель Ієрро за день прибули 2100 мігрантів — Der Spiegel.

Читай нас у