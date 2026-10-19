Офіс конгресмена Субраманьяма у США евакуювали через підозрілу речовину — The Hill

У США офіс конгресмена-демократа Сухаса Субраманьяма в Лісбурзі, штат Вірджинія, евакуювали після отримання конверта з підозрілою речовиною. Як повідомляє The Hill, законодавець підтвердив, що до його офісу надійшов конверт із цією речовиною.

Реакція служб

Субраманьям повідомив у соцмережі X, що офіс негайно евакуювали. Він подякував поліції Лісбурга, пожежно-рятувальній службі округу Лаудун, команді з роботи з небезпечними матеріалами та поліції Капітолію за швидке реагування.

«Ці акти політичного залякування не мають місця в нашій країні», — заявив конгресмен.

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Подібні листи отримували інші посадовці

Субраманьям став одним із десятків законодавців і посадовців виборчих органів, які протягом останнього місяця повідомляли про схожі листи з білим порошком. За даними NBC News, на які посилається The Hill, федеральне розслідування цих випадків, імовірно, триває; видання послалося на людину, безпосередньо обізнану з його перебігом.

Конгресмен-демократ Сет Моултон оприлюднив фото листа, адресованого йому. На конверті була та сама зворотна адреса, що й на інших листах: Democratic Socialists of America та адреса будівлі в Нью-Йорку, яку організація вказувала у своїх членських формах. Речниця DSA Прісцилла Єверіно заявила, що організація не причетна до розсилання листів і рада, що ніхто не постраждав.

Про аналогічний лист до свого окружного офісу також повідомляв конгресмен-демократ Юджин Віндман. Листи з речовиною, описаною як білий порошок, отримали й офіси сенаторів-республіканців Піта Рікеттса, Теда Круза та Майка Раундса. Державна секретарка Луїзіани Ненсі Лендрі повідомила, що правоохоронці не виявили небезпечних речовин після тестування порошку з пакунка, який відкрив працівник.

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