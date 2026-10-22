Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає, євро дешевшає

0:00 / 0:00

На 23 жовтня офіційний курс долара зріс на 3 копійки, тоді як євро подешевшав на 13 копійок. Таким чином, американська валюта зміцнилася щодо гривні, а європейська — втратила в ціні.

Офіційні курси валют на п'ятницю, 23 жовтня, становитимуть:

1 долар США – 45,05 грн (45,02 грн станом на 22 жовтня);

1 євро – 50,43 грн (50,56 грн станом на 22 жовтня).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 21 жовтня.

НБУ випустив нові 10-гривневі монети для двох областей.

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Олександрі Екстер.

Читай нас у