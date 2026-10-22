Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає, євро дешевшає
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На 23 жовтня офіційний курс долара зріс на 3 копійки, тоді як євро подешевшав на 13 копійок. Таким чином, американська валюта зміцнилася щодо гривні, а європейська — втратила в ціні.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 23 жовтня, становитимуть:
- 1 долар США – 45,05 грн (45,02 грн станом на 22 жовтня);
- 1 євро – 50,43 грн (50,56 грн станом на 22 жовтня).
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
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