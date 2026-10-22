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Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає, євро дешевшає

UA NEWS 22 Жовтня 2026 16:13
Офіційний курс валют на 23 жовтня 2026 року: долар дорожчає, євро дешевшає
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На 23 жовтня офіційний курс долара зріс на 3 копійки, тоді як євро подешевшав на 13 копійок. Таким чином, американська валюта зміцнилася щодо гривні, а європейська — втратила в ціні.

Офіційні курси валют на п'ятницю, 23 жовтня, становитимуть:

  • 1 долар США – 45,05 грн (45,02 грн станом на 22 жовтня);
  • 1 євро – 50,43 грн (50,56 грн станом на 22 жовтня).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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