У Великій Британії охоронця Раяна Діннейджа, який супроводжував лідера партії Reform UK Найджела Фараджа під час кампанії перед місцевими виборами у квітні та травні 2026 року, засудили до восьми з половиною років ув’язнення за зґвалтування. На момент роботи з Фараджем проти нього вже було висунуто відповідне обвинувачення, повідомляє The Guardian.

Обвинувачення та вирок

У червні Діннейджа визнали винним у зґвалтуванні жінки, яка спала в каравані під час Королівського віндзорського кінного шоу. За даними Поліції долини Темзи, злочин стався у ранні години 16 травня 2022 року. Потерпіла повідомила про це поліції того ж дня, а наступного дня чоловіка заарештували.

Обвинувачення Діннейджу висунули у 2025 році. Під час весняної кампанії Reform UK його щонайменше чотири рази бачили поруч із Фараджем: у Лландідно в окрузі Конві, Вотерлувілі в Гемпширі, Вортінгу в Західному Сассексі та Даунгем-Маркеті в Норфолку.

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Реакція партії

У Reform UK підтвердили, що Діннейдж забезпечував охорону Фараджа. Партія заявила, що його послуги надала стороння компанія, яка запевнила, що працівник пройшов перевірку. Там також повідомили, що припинили користуватися його послугами, щойно дізналися про це.

Reform UK не відповіла на додаткові запитання The Guardian про подальшу співпрацю з підрядником і можливі заходи щодо нього. Представник Лейбористської партії закликав Фараджа пояснити, коли партія дізналася про обвинувачення, а також повідомити, як вона запобігатиме подібним ситуаціям надалі.

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