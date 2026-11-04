Окружний прокурор Колом лідирує у незавершеному підрахунку в Міссісіпі — The Hill

На виборах до Сенату США в штаті Міссісіпі ще не оголосили переможця. Окружний прокурор і кандидат від Демократичної партії Скотт Колом мав незначну перевагу над чинною сенаторкою-республіканкою Синді Гайд-Сміт.

Перевага понад 2 тисячі голосів

За даними The Hill, станом на ранок середи, коли було підраховано майже всі бюлетені, Колом отримав 461 370 голосів, а Гайд-Сміт — 459 201. Розрив становив трохи більш як 2 тисячі голосів, або менш ніж один відсотковий пункт.

Колом є окружним прокурором у Міссісіпі. У виданні зазначили, що наприкінці виборчої кампанії демократи звернули більше уваги на цю гонку, попри традиційно сильні позиції Республіканської партії у штаті.

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Штат із республіканською перевагою

Міссісіпі вважають надійно республіканським штатом: на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг там із перевагою понад 20 відсоткових пунктів. У разі перемоги Колома це стане восьмим місцем у Сенаті, яке демократи відібрали у республіканців під час цього виборчого циклу.

Останнім демократом, якого обрали до Сенату від Міссісіпі, був Джон Стенніс — він здобув свій останній сенатський термін у 1982 році.

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