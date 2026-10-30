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Російський бізнесмен Умар Кремльов, який фінансував частину весільних урочистостей Дональда Трампа-молодшого, отримав частку в будівельному бізнесі.

Кремльов очолює Міжнародну асоціацію боксу (IBA) та має зв'язки з російською владою. За даними американського розслідувального видання ProPublica, він оплатив частину витрат на триденне святкування весілля старшого сина президента США на Багамських островах у травні 2026 року. Йшлося, зокрема, про оренду приватного острова та феєрверк. Загальна сума витрат сягнула сотень тисяч доларів.

Дружина Трампа-молодшого Беттіна згодом підтвердила, що Кремльов зробив парі щедрий весільний подарунок. Представник сина президента США також назвав російського бізнесмена його особистим другом.

Зв'язок Кремльова з керівником Служби безпеки президента РФ Олексієм Рубежним раніше описували російські та міжнародні медіа. За даними розслідування видання Proekt, саме через ці контакти Кремльов зміцнив свої позиції у російському букмекерському бізнесі.

У вересні 2024 року Кремльов отримав 50% девелоперського холдингу AVA Group. На той час компанія входила до п'ятірки найбільших забудовників Краснодарського краю та до двадцятки російських компаній за обсягами поточного будівництва. Водночас називати її найбільшою будівельною компанією Росії некоректно.

Нагадаємо, весільні урочистості ДональдаТрампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах оплатив їхній знайомий Умар Кремльов.

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