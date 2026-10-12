Оман евакуював пораненого члена екіпажу судна JOHN K після пожежі — Anadolu Agency

В Омані гелікоптер Королівських військово-повітряних сил евакуював пораненого члена екіпажу торговельного судна JOHN K після пожежі в його машинному відділенні. Операцію провели приблизно за 44 морські милі від губернаторства Південна Ель-Батіна.

Евакуація члена екіпажу

Евакуацію виконали у координації з Оманським центром морської безпеки. Постраждалого доправили гелікоптером для надання медичної допомоги.

Про пожежу та евакуацію повідомив Оманський центр морської безпеки. За даними Anadolu Agency, центр не уточнив причини пожежі та ступеня тяжкості травм члена екіпажу.

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Повідомлення UKMTO

Окремо UKMTO отримало із запізненням повідомлення від перевіреного джерела про те, що контейнерне судно зазнало удару невідомого снаряда під час проходження Ормузької протоки. У попередженні зазначено, що інцидент стався 11 жовтня, однак точний час ще встановлюють.

Влада розслідує обставини та рекомендувала суднам обережно проходити район і повідомляти про підозрілу активність. UKMTO не назвало судно та не надало відомостей про можливих постраждалих або пошкодження. У повідомленнях не встановлено, чи пов’язані між собою пожежа на JOHN K та інцидент в Ормузькій протоці.

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