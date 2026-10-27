ООН: частка жінок і дівчат серед загиблих цивільних зросла вдвічі — Anadolu Agency

За даними Anadolu Agency, представниці ООН Жінки заявили, що жінки та дівчата дедалі більше потерпають від наслідків збройних конфліктів. У 2025 році внаслідок таких конфліктів загинули понад 37 тисяч цивільних, а жінки й дівчата становили кожну четверту жертву.

Заступниця виконавчої директорки ООН Жінки Ньярадзаї Гумбонзванди повідомила, що ця частка вдвічі перевищила показник 2021 року. За її словами, щодня гинули щонайменше 25 жінок і дівчат, а понад 750 мільйонів людей жили в межах 50 кілометрів від збройного конфлікту.

Сексуальне насильство

ООН у 2025 році підтвердила 9 788 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, заявила Гумбонзванди. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року та майже вчетверо — дані за 2022 рік.

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Вона закликала уряди й міжнародну спільноту припиняти збройні конфлікти, захищати цивільне населення, дотримуватися міжнародного права та притягувати винних у порушеннях до відповідальності. Також Гумбонзванди наголосила на необхідності залучати жінок до ухвалення рішень під час усіх мирних переговорів і збільшити фінансування організацій, очолюваних жінками.

Кількість конфліктів

Директорка відділу політики, програм та міжурядових питань ООН Жінки Сара Гендрікс заявила, що зростання кількості конфліктів у світі погіршує становище жінок і дівчат. За її даними, у 2025 році у світі зафіксували понад 185 конфліктів, зокрема 65 конфліктів за участю держав.

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