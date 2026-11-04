ООН обрала п’ятьох суддів Міжнародного суду — Anadolu Agency

Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки ООН обрали п’ятьох суддів до Міжнародного суду ООН на дев’ятирічний строк, який розпочнеться 6 лютого 2027 року. Як повідомляє Anadolu Agency, новообрані судді обіймуть посади після завершення повноважень п’ятьох чинних членів суду 5 лютого 2027 року.

Новообрані судді

До складу суду увійдуть Дапо Аканде з Великої Британії, Франсуа Алабрун із Франції, Махмуд Дайфалла Хмуд із Йорданії, Рена Лі із Сінгапуру та Фібі Окова з Кенії.

За статутом суду, кандидат для обрання має здобути абсолютну більшість голосів в обох органах — Генасамблеї та Раді Безпеки. Аканде, Алабрун, Хмуд і Лі отримали необхідну підтримку в обох органах у першому турі голосування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голосування за п’яте місце

Вибори на п’яту посаду потребували додаткових турів, оскільки Генасамблея та Радбез спершу не змогли погодити одну кандидатуру. Представник Еквадору Марсело Васкес-Бермудес здобув потрібну більшість у Раді Безпеки, але не набрав її в Генасамблеї, після чого зняв свою кандидатуру. Згодом підтримку обох органів ООН отримала Фібі Окова.

Міжнародний суд ООН, що базується в Гаазі, є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Він розглядає правові спори між державами та надає консультативні висновки з правових питань, переданих уповноваженими органами ООН.

Читай нас у