ООН оцінила скорочення викидів за кліматичними планами у 6% — Channel NewsAsia

У Вашингтоні, США, ООН повідомила, що нинішні кліматичні зобов’язання країн можуть скоротити глобальні викиди парникових газів лише на 6% до 2035 року. Це становить приблизно десяту частину від скорочення на 60% порівняно з рівнем 2019 року, яке, за оцінкою науковців, необхідне для обмеження потепління до 1,5°C. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінка на основі планів 154 держав

Доповідь структури ООН зі зміни клімату узагальнює національно визначені внески 154 країн, отримані від січня 2024 року до серпня 2026 року. Такі плани є обов’язковими поданнями в межах Паризької угоди 2015 року. Вони охоплюють 71% світових викидів.

Навіть якщо країни повністю виконають свої плани та досягнуть умовних цілей, загальне скорочення викидів до 2035 року становитиме лише 9%, зазначено в доповіді. Торік ООН оцінювала можливе скорочення у 10%, однак тоді значну частину відсутніх зобов’язань доводилося моделювати, а Сполучені Штати ще враховувалися в розрахунках.

За президента Дональда Трампа США вдруге вийшли з Паризької угоди та проводять політику, що значною мірою сприяє викопному паливу.

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Цілі щодо потепління

Міжурядова група експертів зі зміни клімату вважає, що для реалістичного шансу обмежити потепління до 1,5°C до 2100 року викиди парникових газів мають знизитися на 60% до 2035 року від рівня 2019-го. Для утримання потепління нижче 2°C, що у джерелі названо резервною метою Паризької угоди, потрібне скорочення на 37%.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища, оприлюдненими минулого тижня, чинні глобальні зобов’язання ведуть світ до потепління на 2,6°C упродовж цього століття. Світ уже потеплішав приблизно на 1,4°C порівняно з доіндустріальним періодом, а позначку 1,5°C, як очікують науковці, може бути перетнуто за кілька років.

Кліматичне фінансування зростає

В окремій доповіді ООН повідомила про зростання потоків кліматичного фінансування до середнього показника 1,9 трлн доларів на рік у 2023–2024 роках. Це на 32% більше, ніж у 2021–2022 роках. Водночас обсяг фінансування все ще суттєво не відповідає потребам. Зростання переважно забезпечили приватні інвестиції у низьковуглецеві технології, зокрема відновлювану електроенергію, електромобілі та теплові насоси.

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