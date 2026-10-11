ООН стурбована повідомленнями про 17 загиблих від ударів дронів у Судані — Anadolu Agency

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) висловило глибоку стурбованість повідомленнями про те, що 9 жовтня в штаті Західний Кордофан у Судані внаслідок двох ударів безпілотників загинули щонайменше 17 цивільних, серед яких жінки та діти, повідомляє Anadolu Agency.

Удари в Ан-Нухуді та Губейші

За даними офісу OCHA в Судані, безпілотник, імовірно, влучив у будівлю в Ан-Нухуді, де знаходили прихисток переміщені через конфлікт родини. Щонайменше 12 цивільних, зокрема жінки та діти, за повідомленням управління, загинули, ще восьмеро дістали поранення.

Того ж дня інший удар безпілотника, за повідомленням OCHA, забрав життя п’ятьох цивільних, серед яких троє дітей. Він стався в житловому районі міста Губейш, де також проживали переміщені родини.

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В OCHA зазначили, що жертви вже були змушені залишити свої домівки через конфлікт, але зіткнулися з новим насильством у місцях, де шукали безпеки.

Заклик захистити цивільних

Управління ООН назвало зростання частоти ударів безпілотників по Судану серйозною причиною для занепокоєння. Там наголосили, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися, а цивільних і цивільну інфраструктуру необхідно захищати. Хто відповідальний за удари, у заяві не зазначено.

Від 25 жовтня 2025 року в трьох штатах Кордофану — Північному, Західному та Південному — тривають бої між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки. Війна між цими сторонами в Судані триває з квітня 2023 року; за оцінками ООН і міжнародних організацій, вона забрала десятки тисяч життів і спричинила переміщення близько 13 мільйонів людей.

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