ООН: у Газі майже 50 тисяч жінок і дівчат загинули або тяжко поранені — Anadolu Agency

Від жовтня 2023 року в Газі загинули або зазнали тяжких поранень майже 50 тисяч жінок і дівчат — це приблизно одна з кожних 21 жінки та дівчини в анклаві. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на структуру ООН Жінки.

Втрати та переміщення

Керівниця гуманітарного напряму ООН Жінки Софія Каллторп заявила в Женеві, що понад 38 тисяч жінок і дівчат загинули. Ще 11 700 зазнали настільки тяжких травм, що матимуть інвалідність упродовж життя.

За її словами, більшість жертв припала на перші два роки війни. Водночас насильство тривало попри угоду про припинення вогню, яка набула чинності рік тому: з жовтня 2025 року загинули 277 жінок і дівчат.

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Майже мільйон жінок і дівчат були змушені залишити свої домівки. Практично всі вони залишаються переміщеними, багато хто живе в наметах або серед руїн власних будинків.

Стан жіночих організацій

Каллторп також зазначила, що кількість домогосподарств, очолюваних жінками, подвоїлася: нині жінки очолюють кожне четверте домогосподарство в Газі. Скорочення фінансування суттєво послабило жіночі організації: 13 із 14 опитаних заявили, що вже не можуть задовольнити зростаючі потреби.

Усі опитані організації повідомили про зростання гендерно зумовленого насильства, бідності та проблем із психічним здоров’ям від 2025 року. Тринадцять організацій також зафіксували зростання кількості дитячих шлюбів. ООН Жінки закликала повністю виконувати угоду про припинення вогню, дотримуватися міжнародного права та забезпечити відповідальність за порушення.

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