ООН ухвалила декларацію про пандемії за підтримки 153 країн — Premium Times Nigeria

Генеральна Асамблея ООН ухвалила політичну декларацію про запобігання пандеміям, готовність до них і реагування. За документ проголосували 153 країни, три виступили проти, ще дві утрималися, повідомляє Premium Times Nigeria.

Проти декларації проголосували США, Ізраїль та Аргентина. Нова Зеландія і Парагвай утрималися. Документ передбачає посилення епідеміологічного нагляду, поліпшення національних систем охорони здоров’я та забезпечення справедливого доступу до вакцин, методів лікування й інших необхідних медичних продуктів під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Пріоритети декларації

Декларація закликає держави зміцнювати спроможності з підготовки та реагування, зокрема усувати слабкі місця, виявлені під час пандемії COVID-19. Серед визначених пріоритетів — сталі інвестиції у національні, регіональні та глобальні можливості із запобігання, виявлення та реагування на нові пандемічні загрози.

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Також ідеться про вдосконалення систем моніторингу захворювань, упровадження оновлених Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року, ширшу участь громад, справедливий доступ до патогенів і механізми розподілу вигод. Документ також передбачає розширення місцевих і регіональних виробничих потужностей, інвестиції в дослідження та розробки і стале фінансування підготовки до пандемій та реагування на них.

Переговори щодо угоди ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я привітала ухвалення документа. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав держави втілити взяті зобов’язання, зокрема завершити переговори щодо додатка до системи доступу до патогенів і розподілу вигод від їх використання.

Результат переговорів щодо цього додатка очікують розглянути на наступній Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні 2027 року або раніше — на спеціальній сесії. Його ухвалення має усунути одну з ключових перешкод для відкриття Угоди про пандемії для підписання, подальшої ратифікації та набуття нею чинності. Ухвалена Генасамблеєю декларація має політичний, а не юридично обов’язковий характер.

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