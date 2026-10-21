ООН виділила $50 млн 11 країнам на тлі загрози рекордного Ель-Ніньйо — Euronews

У Женеві, Швейцарія, ООН повідомила про виділення 50 млн доларів на підтримку 11 країн, які найбільше можуть постраждати від нинішнього явища Ель-Ніньйо. Серед них — Чад, Ель-Сальвадор, Ефіопія, Сомалі та Південний Судан. Про це під час спілкування з журналістами заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер, повідомляє Euronews.

Попередження Всесвітньої метеорологічної організації

Генеральна секретарка Всесвітньої метеорологічної організації Селеста Сауло заявила, що поточний Ель-Ніньйо може бути безпрецедентним за силою за сучасними спостереженнями. За її словами, пік явища очікується наприкінці 2026 року, однак його наслідки відчуватимуться значно довше.

За останніми сезонними кліматичними оновленнями ВМО, температура поверхні води в тропічній частині Тихого океану, де формується це явище, у період із листопада до січня може піднятися до 3,8°C вище за середній показник. В організації очікують, що Ель-Ніньйо підвищить температуру в багатьох регіонах світу, посилюючи потепління, пов’язане з діяльністю людини.

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Заклик до превентивних дій

Флетчер охарактеризував Ель-Ніньйо як загрозу екстремальної спеки, посух і повеней із масштабними гуманітарними наслідками. Він наголосив, що збитки не обмежаться країнами, які безпосередньо опиняться на шляху явища: вони можуть спричинити економічні потрясіння, конфлікти, переміщення людей та міграцію.

Представник ООН закликав уряди, банки розвитку та міжнародні фінансові установи надавати фінансування до того, як буде завдано шкоди. За його словами, гуманітарна система самотужки не зможе впоратися із загрозою такого масштабу.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, за якого поверхневі води центральної та східної екваторіальної частини Тихого океану стають незвично теплими. Це змінює характер вітрів, атмосферний тиск і розподіл опадів у різних частинах світу. Зазвичай воно повторюється раз на два-сім років і триває від дев’яти до 12 місяців.

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