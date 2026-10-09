Офіс ООН з прав людини заявив, що план США транслювати страту колишнього майора американської армії Нідала Хасана прирівнюється до публічної страти та порушить абсолютну заборону тортур. Про це в Женеві сказала речниця офісу Шабія Манту, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція ООН

За словами Манту, трансляція страти становитиме жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання. Вона наголосила, що недотримання цієї заборони неминуче зробить страту свавільною та призведе до порушення права на життя.

Речниця також згадала, що Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк раніше висловлював занепокоєння щодо публічних страт в Афганістані та Ірані.

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Запланована трансляція

Заява ООН пролунала після слів міністра оборони США Піта Гегсета про те, що громадськість зможе спостерігати за стратою Хасана шляхом розстрілу. Хасана засудили до смертної кари за те, що він смертельно застрелив 13 беззбройних американських військовослужбовців на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас у 2009 році.

За даними агентства, запланована трансляція може стати першою публічною стратою у США майже за століття.

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