ООН закликала Ізраїль припинити порушення угоди 1974 року — Anadolu Agency

ООН закликала Ізраїль припинити порушення Угоди про роз'єднання сил 1974 року та повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність Сирії. Із такою заявою на засіданні Ради Безпеки ООН виступив заступник спецпосланця ООН щодо Сирії Клаудіо Кордоні, повідомляє Anadolu Agency.

Операції на півдні Сирії

Кордоні заявив, що ізраїльські військові операції на півдні Сирії тривають щодня. За його словами, вони включають масштабні будівельні роботи, облаштування контрольно-пропускних пунктів, обшуки та затримання.

Представник ООН також повідомив про смертельну стрілянину по цивільній особі 5 жовтня поблизу ізраїльської військової позиції. За його словами, 49 людей, за повідомленнями, залишаються під вартою Ізраїлю. Окремо Кордоні згадав інцидент 23 вересня, коли 14 членів ізраїльської групи перетнули лінію припинення вогню в Сирії, після чого ізраїльські сили повернули їх.

Після падіння режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у демілітаризованій буферній зоні на окупованих Голанських висотах і на прилеглих позиціях, посилаючись на міркування безпеки. Дамаск вимагає повного виведення військ з окупованих районів і підтверджує відданість угоді 1974 року.

Кордоні наголосив, що дипломатія є єдиним шляхом до домовленостей щодо безпекових механізмів відповідно до міжнародного права.

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Гуманітарна ситуація та відновлення

Кордоні зазначив, що знецінення валюти та зростання вартості пального послабили купівельну спроможність населення щодо товарів першої потреби. Водночас послаблення санкцій і міжнародна підтримка, зокрема 620 млн євро допомоги ЄС та 175 млн доларів на аграрну ініціативу Світового банку, сприяють попередній фінансовій стабілізації.

ООН разом із Дамаском також вивчає можливість проведення міжнародної конференції з відновлення та реконструкції Сирії, що ґрунтуватиметься на пріоритетах країни.

Переміщення та освіта

Помічник генсека ООН з гуманітарних питань Мохаммед Ях'я повідомив, що попри повернення понад 3,8 млн біженців і внутрішньо переміщених осіб, більш як 5,5 млн сирійців досі залишаються переміщеними. Понад 770 тисяч людей проживають у таборах, де жінки й діти становлять три чверті мешканців.

За його словами, вибухонебезпечні предмети спричинили 2 500 жертв від грудня 2024 року, а план гуманітарного реагування на 2026 рік профінансований лише на 32%. Представник громадянського суспільства Джордж Батах заявив, що 2,7 млн дітей не відвідують школу, а близько 8 тисяч освітніх закладів не працюють. Регіональна директорка Plan International Хаджир Маалім додала, що освітній сектор отримав лише 16,5% від необхідних 337 млн доларів фінансування.

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