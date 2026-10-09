ООН закликала Ізраїль припинити залякування цивільних у Сирії — Anadolu Agency

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало ізраїльську владу припинити дії, що, за оцінкою відомства, переслідують або залякують цивільне населення на півдні Сирії. Йдеться, зокрема, про військові рейди, обмеження пересування, затримання та знищення врожаю, повідомляє Anadolu Agency.

Кількість інцидентів зросла у вересні

В ООН послалися на моніторинг відкритих джерел, який зафіксував близько 280 випадків збройних ізраїльських рейдів у Сирії у вересні. Це найвищий місячний показник від початку року.

За інформацією, яку отримало управління, в ізраїльській варті залишаються 49 сирійців. Водночас в ООН наголосили, що не змогли незалежно перевірити актуальну загальну кількість затриманих. Звільнені затримані та інші джерела заявляли про катування і жорстоке поводження, зокрема побиття, тривале примусове стояння та погрози затриманим і їхнім родинам.

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Повідомлення про поранення та загибель

Речниця управління Шабія Манту заявила в Женеві, що Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк занепокоєний тривалим впливом ізраїльських військових операцій на цивільних у південній Сирії.

Відомство також отримало повідомлення, що в середу ізраїльські сили поранили пострілом і тимчасово затримали фермера з інвалідністю в провінції Кунейтра. За цими повідомленнями, чоловіка утримували приблизно півтори години, попри кровотечу, після чого працівники Сирійської цивільної оборони доправили його до лікарні Аль-Голан.

Окремо ООН отримала повідомлення, що ізраїльські сили в понеділок убили 22-річного сирійця поблизу Аль-Хамідїї. Тюрк закликав провести швидке й неупереджене розслідування цього випадку. Манту зазначила, що даних про здійснення попереджувальних пострілів не було. В управлінні наголосили, що будь-які затримання мають відповідати міжнародному праву, а права та гідність затриманих повинні поважати.

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