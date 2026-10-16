ООН закликала негайно припинити атаки дронами в Судані — The National

За даними ООН, про які пише The National, у першій половині 2026 року внаслідок ударів безпілотників у Судані загинули понад 1100 людей. В ООН заявили, що дрони стали головною причиною загибелі цивільних у країні цього року.

На засіданні Ради Безпеки заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і питань миробудування Розмарі Дікарло закликала сторони війни негайно припинити атаки безпілотниками. Вона заявила, що взаємна заборона на їх застосування могла б суттєво поліпшити захист цивільного населення. За її словами, щонайменше сторони мають погодити конкретні зобов’язання та практичні механізми суворого регулювання використання дронів.

Удар по транспорту ВПП

Дікарло також засудила удар безпілотника 3 жовтня по двох вантажівках, залучених за контрактом Всесвітньою продовольчою програмою. Унаслідок атаки загинув водій. За її словами, транспорт був чітко позначений і мав необхідні дозволи на пересування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вона додала, що воюючі сторони, за оцінкою ООН, майже не виявляють готовності до переговорів про припинення конфлікту. Суданська армія та Сили швидкої підтримки продовжують боротьбу за контроль над територіями, а останніми тижнями бої посилилися в стратегічному регіоні Кордофан, який з’єднує схід і захід країни.

Заклики до санкцій і перемир’я

Правозахисна група Emergency Lawyers повідомила, що внаслідок авіаудару в місті Північного Кордофану, контрольованому Силами швидкої підтримки, загинули п’ятеро дітей. Організація поклала відповідальність за атаку на суданську армію.

Заступниця постійного представника Великої Британії при ООН Кейт Фостер закликала посилити санкції проти тих, хто постачає зброю та фінансує воюючі сторони. Заступник постійного представника США при ООН Джефф Бартос закликав до негайного гуманітарного перемир’я та розширення ембарго на постачання зброї. Він також згадав удар по притулку для переміщених людей у штаті Блакитний Ніл, який, за повідомленнями, здійснили Сили швидкої підтримки: тоді загинули понад 30 переміщених осіб.

Читай нас у