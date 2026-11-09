ООН закликала Росію негайно припинити удари по енергосистемі України

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Під час засідання Ради безпеки ООН 9 листопада директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото закликала Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, які напередодні зими загрожують життю мільйонів цивільних.

Вона зазначила, що масовані обстріли спричиняють масштабні відключення світла, порушують водопостачання, загрожують безпечній роботі українських АЕС і призвели до суттєвого зростання кількості жертв серед мирного населення.

«Ми вкотре рішуче закликаємо до негайного припинення атак на енергетичну інфраструктуру, які, якщо їх не зупинити, завдадуть величезних страждань цивільному населенню України та призведуть до подальшого переміщення людей», – наголосила представниця ООН.

Також представниця Організації від імені Генерального секретаря ООН закликала до негайного й безумовного припинення вогню та досягнення прогресу під час запланованих тристоронніх переговорів.

Джерело — Укрінформ.

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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