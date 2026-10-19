ООН застерегла від нереалістичних дат виборів на Гаїті — Anadolu Agency

ООН застерегла Раду Безпеки від призначення нереалістичних дат виборів на Гаїті, оскільки передчасний графік голосування може підірвати довіру до державних інституцій на тлі посилення насильства з боку банд. Про це на засіданні Ради Безпеки заявив спеціальний представник ООН та керівник Інтегрованого офісу ООН на Гаїті Карлос Руїс Массьє, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Массьє, неодноразове оголошення виборчих дат без належної оцінки їхньої реалістичності та здійсненності послаблює довіру до гаїтянських інституцій. Водночас він зазначив, що поступ у виборчому процесі досяг найвищого рівня за понад десятиліття: після указу від 6 жовтня до нього долучилися більш як 3 500 кандидатів і понад 35 політичних об'єднань. Будь-які зміни календаря голосування, наголосив представник ООН, мають спиратися на реалістичну оцінку логістики та безпекової ситуації.

Насильство та переміщення людей

За даними Массьє, у липні—вересні банди вбили понад 1 000 людей і викрали більш як 100. Напади поширилися на сільські райони та департамент Артибоніт; серед методів насильства він назвав захоплення заручників і сексуальне насильство. За три місяці через погіршення безпекової ситуації свої домівки залишили понад 17 000 людей, а загальна кількість внутрішньо переміщених осіб на Гаїті наблизилася до 1,5 млн, половина з них — діти.

Також Массьє попередив, що економіка Гаїті у 2026 році може скоротитися сьомий рік поспіль.

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Брак обладнання для міжнародних сил

Спеціальний представник Сил боротьби з бандами Джек Крістофідес повідомив, що чисельність розгорнутого міжнародного персоналу за вихідні перевищила 2 000 осіб із шести країн. Однак операції проти озброєних угруповань ускладнюють гостра нестача логістики та обладнання, зокрема транспорту, засобів зв'язку, автомобілів і можливостей розвідки та спостереження.

Крістофідес додав, що кількість зіткнень із бандами за один місяць зросла з двох до 15. Він також повідомив, що через проблеми в місцевій судовій системі звільнили 18 із 26 нещодавно затриманих підозрюваних. Керівниця Офісу підтримки ООН на Гаїті Даніела Крослак заявила, що з липня контингент удвічі збільшився завдяки прибуттю підрозділів із Бангладеш, Чаду, Гватемали та Шрі-Ланки.

Крослак також висловила глибоке занепокоєння засідкою поблизу кордону, спрямованою проти міжнародного персоналу, та заявила, що сподівається на безпечне повернення сальвадорських службовців, яких вважають зниклими безвісти.

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