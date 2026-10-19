ООН засудила вбивство колишнього прокурора в Гватемалі — Anadolu Agency

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив смертельний напад на колишнього гватемальського прокурора та очільника податкового органу Хуана Франсіско Солорсано Фоппу в Гватемала-Сіті. 43-річного юриста застрелили в суботу в спортивному комплексі Кампо-Марте разом з іще одним чоловіком.

Заклик до незалежного розслідування

Як повідомляє Anadolu Agency, речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що генсек закликав провести оперативне, ретельне, незалежне та неупереджене розслідування трагедії. Він також наголосив на необхідності притягнути відповідальних за напад до відповідальності.

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Захист верховенства права

За словами Дюжарріка, Гутерреш підкреслив потребу зберігати безпечні умови для людей, які працюють над зміцненням верховенства права, протидією корупції, захистом прав людини та беруть участь у суспільному житті.

Генеральний секретар ООН висловив співчуття родинам загиблих. Солорсано Фоппа був відомим гватемальським юристом з питань протидії корупції та колишнім прокурором.

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