Opal запроваджує платні пакети у всіх 148 закладах Австралії — ABC News Australia

В Австралії найбільший оператор будинків догляду за літніми людьми Opal запроваджує нові платні пакети послуг у всіх 148 своїх закладах. Мешканцям можуть пропонувати за окрему плату телевізор у кімнаті, гарячий сніданок, безалкогольні напої, алкоголь під час їжі та інші послуги, повідомляє ABC News.

Нові збори Higher Everyday Living Fees, або HELF, федеральний уряд Австралії запровадив торік у межах реформи системи догляду за літніми людьми. Вони замінили пакети додаткових послуг, які раніше могли включати, зокрема, алкоголь під час їжі або вибір страв.

Плата за телевізор і додаткові послуги

За чинними правилами оператори зобов’язані забезпечити телевізор лише у спільній зоні, але не в кімнатах нових мешканців. Право безоплатно користуватися телевізором у кімнаті зберігають люди, які отримували таку послугу до 1 листопада 2025 року.

У закладі The Marion у внутрішньому заході Сіднея оператор Uniting повідомив родинам, що телевізор із безкоштовними ефірними каналами в кімнаті коштуватиме 8,80 австралійського долара на день, або близько 3200 доларів на рік. Водночас внесок за кімнату в цьому закладі може сягати 1,3 млн австралійських доларів, а щорічні платежі мешканців — десятків тисяч доларів.

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Uniting також пропонував пакет Elevate Plus за 44 австралійські долари на день. До окремих платних опцій входили додатковий захід раз на два тижні за 132 долари, годинна щомісячна розмова з працівником догляду за 66 доларів та музичний концерт за 220 доларів. Компанія заявила, що переглядає пакет і планує зміни, прагнучи зробити модель справедливою, доступною та сталою.

Повернення коштів і критика

Під час випробування нової моделі Opal повернула мешканцям 190 тис. австралійських доларів: з них стягнули плату за послуги, які вони раніше отримували безкоштовно. В одному із закладів Сіднея пакет коштував 55 доларів на день, або понад 20 тис. доларів на рік.

У закладі Carine Parkside у Перті під час іншого тестування гарячий сніданок коштував 12,50 долара на день, безалкогольні напої або сік — 7 доларів, а вино чи пиво під час їжі — 15 доларів. Opal зазначила, що тарифи відрізнятимуться залежно від обраних мешканцями послуг; у невеликій кількості закладів також запровадили пакети зі знижкою.

Представник Older Persons Advocacy Network Крейг Ґір заявив, що мережа отримувала повідомлення про можливе завищення цін. Він закликав гарантувати безоплатний доступ до базових послуг — телевізора, телефону та Wi-Fi — для всіх мешканців незалежно від оператора.

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